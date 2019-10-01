Раненный в Москве полковник СК умер в реанимации

Полковник Следственного комитета России Владислав Капустин, раненный у проходной ведомства в центре Москвы, скончался в реанимации НИИ им. Склифосовского, сообщил источник в медицинских кругах.

«Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Владислав Капустин скончался только что», – сказал источник ТАСС.

При этом информированный источник РИА «Новости» сообщил, что раненый сотрудник Следственного комитета работает с обращениями граждан и с расследованием уголовных дел не связан.

По данным РЕН ТВ, нападение совершил 39-летний Сергей Григорьев. Он ударил сотрудника СК ножом в спину и попытался сбежать, но был задержан. По данным СМИ, Григорьев неоднократно обращался в СК и несколько раз писал жалобы на следствие.

Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России ударили ножом рядом с проходной ведомства в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей, раненный был госпитализирован в критическом состоянии.Знакомый с ситуацией источник сообщил, что раненый сотрудник СК имеет звание полковника.