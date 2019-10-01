Кремль прокомментировал вопрос размещения военной базы в Белоруссии

В данный момент Москва и Минск не обсуждают создание военной базы России в Белоруссии, между двумя государствами имеются обязательства, которые компенсируют ее отсутствие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «между Россией и Белоруссией существует целый объем, достаточно значительный объем союзнических обязательств», передает РИА «Новости».

«Поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется», – добавил он.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии бессмысленно.

В конце 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «ненужности» российской военной базы, а также напомнил об оплате за действующие военные объекты России.

Также он пригрозил «что-то разместить в Белоруссии» в противовес базе США в Польше.

В сентябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров указал, что отказ Минска разместить российскую военную базу на территории Белоруссии – это «действительно неприятный эпизод».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие военные силы России следует разместить в Белоруссии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД