В Белоруссии сочли бессмысленным размещение российской военной базы

Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии бессмысленно, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.

Макей заявил в интервью РБК, что российские базы в Белоруссии якобы теряют актуальность из-за развития современных технологий.

Он усомнился и в том, что размещение военных объектов поможет в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе.

При этом министр подчеркнул, что решение Минска не размещать российскую базу не связано с «влиянием каких-то внешних сил» – речь идет только о национальных интересах.

Напомним, в конце 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «ненужности» российской военной базы, а также напомнил об оплате за действующие военные объекты России.

Незадолго до этого он пригрозил «что-то разместить в Белоруссии» в противовес базе США в Польше.

В сентябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Минска разместить российскую военную базу на территории Белоруссии – это «действительно неприятный эпизод».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие военные силы России следует разместить в Белоруссии.

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