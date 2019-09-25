Лавров оценил отказ Белоруссии разместить российскую военную базу

Отказ Минска разместить российскую военную базу на территории Белоруссии – это «действительно неприятный эпизод», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Это действительно неприятный эпизод», – заявил глава МИД России в интервью «Коммерсанту», комментируя ситуацию с отказом Минска размещать российскую военную базу на территории Белоруссии.

«Но главное – не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия – союзник России на все сто процентов и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», – добавил Лавров.

По словам министра, несмотря на то, что страны не полностью разделяют внешнеполитические установки друг друга, во внешней политике «в чистом виде» у России и Белоруссии есть программа совместных действий. «Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать», – отметил глава МИД России.

Отвечая на вопрос, связанный с тем, что Белоруссия не признала ни Крым, ни Абхазию, ни Южную Осетию, Лавров отметил, что Россия никого ни к чему не принуждает. «Я знаю, как обеспечивался количественный состав тех, кто признал независимость Косова, и мы никогда не будем себя так вести с нашими соседями, партнерами и союзниками», – заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в конце прошлого года Лукашенко заявил о «ненужности» российской военной базы в Белоруссии, а также напомнил об оплате за действующие военные объекты России.

Незадолго до этого Лукашенко пригрозил «что-то разместить в Белоруссии» в противовес базе США в Польше.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие военные силы России следует разместить в Белоруссии.

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