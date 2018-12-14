Лукашенко пообещал не требовать платы за военные объекты России в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен брать плату за аренду Россией двух военных объектов на территории республики.

«Ноль рублей и ноль копеек платят (Россия за аренду двух военных объектов в Белоруссии). Заканчивается срок их аренды, а даже вопроса не ставлю об оплате», – заявил белорусский президент, передает РИА «Новости».

Лукашенко также добавил, что эти объекты «выполняют общую функцию».

В начале августа Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск и Москва должны определиться с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики до 6 июня 2020 года.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нет необходимости в создании военной базы на территории страны. При этом Лукашенко заявил, что вопрос размещения российской военной базы на территории Белоруссии – надуманная проблема.