Эксперт оценил военные новинки на параде в Китае

Взгляд
1 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
Разделы

Российскую авиацию выманивают из-за границы

Налоговые льготы облегчат жизнь российскому авиапрому Фото: Roosevelt Cassio/Reuters
Президент подписал закон, который облегчает налоговое бремя, с одной стороны, российским авиакомпаниям, а с другой – российской авиационной промышленности. Речь идет об обнулении НДС при ввозе импортных самолетов, а также двигателей и комплектующих для них. Эксперты считают принятые меры поддержки правильными, но отмечают: не все цели, заложенные при принятии этого решения, будут легко достигнуты. Подробности...
Перейти а раздел…

«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

Юрий Мешков стал провозвестником «крымской весны» еще за 20 лет до ее приходаФото: Дмитрий Телеоров/Фотохроника ТАСС
В Москве умер первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. На выборах 1994 года он победил с результатом в 73 процента. Его главным предвыборным лозунгом была независимость от Киева и вхождение в рублевое пространство, что подразумевало переход под юрисдикцию Москвы. Однако вернуть Крым России тогда не получилось из-за раскола в Симферополе, чем и воспользовался Киев. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
Перейти а раздел…

Америке придется выбирать между Трампом и социализмом

70-летняя Уоррен претендует на то, чтобы построить в Америке социализмФото: Matt York/AP/ТАСС
Попытка отстранить Трампа от власти привела к тому, что финал президентской гонки в США грозит стать совсем не таким, каким его запланировали. Политический скандал вокруг Украины обрушил рейтинги бывшего «зама» Обамы Джо Байдена, и в лидеры демократов выбился очень необычный кандидат − сенатор Элизабет Уоррен с довольно радикальными взглядами. Что это означает для Трампа и для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Интеллигенция – это собрание негодующих праведников

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЧК, ГУЛАГ и все ужасы ХХ века – это не про отвратительную Россию. Это про ту отвратительную субкультуру, в которой зрела и вызрела революция со всеми ее плодами. Про ту субкультуру, которая пытается вести нас в бой и сейчас. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Главные инновации создаются в авторитарных структурах

Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира в данный момент стоят на пороге первой революции государственного управления. Но на самом деле никаких революций не надо – все неплохо работает и без них. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Планете нужны новые полицейские

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кажется, у современного мира нет иных вариантов сохраниться, кроме создания устойчивого треугольника Москва – Пекин – Вашингтон. Кто сможет сегодня в мире воспротивиться согласованному решению Путина, Си и Трампа? Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главным соперником Трампа станет женщина

    Огонь по курильщикам

    Андрей Малахов спровоцировал международный скандал

      Перейти а раздел…

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев

      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
      Подробности...

      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

      Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

          Перейти а раздел…
          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

          Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг?
          • Поддерживаю

          • Не согласен с высказываемыми ею целями

          • Не нравится личность Греты Тунберг

          • Осуждаю использование детей в общественно-политическом активизме

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ задержала 87 северокорейских рыбаков
              Индия поставила США на место в вопросе закупки С-400На Украине опубликовали «недопустимый» вариант «формулы Штайнмайера»Кремль прокомментировал конфликт в онкоцентре БлохинаЭксперт оценил военные новинки на параде в Китае
              Россияне стали массово жаловаться на «ДТП-фантомы»Санкции США лишили «Ямал СПГ» трети ледового флотаСтраны Ближнего Востока купили новейшие российские РЛСБританцев восхитил спецназ ФСИН
              Роскосмосу пришлось сократить число пилотируемых запусков из-за кораблей СШАКремль прокомментировал вопрос размещения военной базы в БелоруссииУкраинская прыгунья не увидела смысла бороться с россиянкойГрузия представила список граждан, ждущих от России 10 млн евро

              Главная тема


              Америке придется выбирать между Трампом и социализмом

              пятое поколение


              Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером

              «досталась от Советского Союза»


              Украина объявила об уничтожении железнодорожной инфраструктуры

              шведская экоактивистка


              Соловьев высмеял приглашение Греты Тунберг в Госдуму

              Видео

              70-летие КНР


              Главным врагом России и Китая являются не США

              независимость от Киева


              «Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

              СПГ-проекты


              Россия забирает у США японский рынок газа

              Налоговые льготы


              Российскую авиацию выманивают из-за границы

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Борьба за умы


              Игорь Мальцев: Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

              Устойчивый треугольник


              Дмитрий Дробницкий: Планете нужны новые полицейские

              Реформа управления


              Игорь Ашманов: Главные инновации создаются в авторитарных структурах

              на ваш взгляд


              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?

              Эксперт оценил военные новинки на параде в Китае

                 1 октября 2019, 11:34
              Фото: Thomas Peter/Reuters
              Текст: Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Пекин поднялся на ту ступень технологического развития, которая позволяет армии Китая выйти на один уровень с армиями России и США. Но если говорить о соотношении цены и качества, то у российского вооружения конкурентов нет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя демонстрацию новой военной техники на параде в честь 70-летия образования КНР.

              «Китай сегодня продемонстрировал новинки своего военно-промышленного комплекса. DF-41 и DF-17 – это баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности. Особенность этих ракет заключается не только в том, что они летят на определенную дальность, но и в том, что боеголовки, которые там установлены, сделаны на новейших гиперзвуковых технологиях», – заявил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

              По его словам, такие боеголовки будут с легкостью преодолевать существующую противоракетную оборону «той самой страны, которую у нас принято называть «партнером», и которая в течение года ведет с Китаем торговую войну».

              «Что касается сверхзвуковой стратегической крылатой ракеты CJ-100 («Чанцзянь-100» или «Дунфэн-100») – это ракета дальнего радиуса действия. Но при этом китайцы не раскрывают, какой двигатель у этой ракеты, поэтому судить о том, что она может быть неограниченного радиуса действия – сложно», – продолжил эксперт.

              «К тому же у Китая, при всем могуществе его военно-промышленного комплекса, нет технологии создания двигателей такого уровня. Даже тот луноход, который бегает на обратной стороне Луны, имеет российскую ядерную установку. Потому, скорее всего, это аналог российского «Калибра», либо американского «Томагавка». Но такого рода ракеты китайцы создают впервые», – добавил Леонков.

              При этом, по мнению эксперта, китайский ВПК за последние годы демонстрирует существенный прогресс в развитии.

              «Если вспомнить китайский военный парад 2008 года, где демонстрировалось очень много различных образцов военной техники, то он ознаменовал собой перевооружение китайской армии. А сейчас, по прошествии одиннадцати лет, наглядно видно, что китайская военная промышленность ушла значительно вперед. Применяются современные комплексы радиоэлектронного оборудования, а также инновационные комплексы, которые позволяют улучшить точность применяемого вооружения», – пояснил эксперт.

              «И понятно, что раз Китай демонстрирует баллистические ракеты с гиперзвуковыми боеголовками – он поднялся на ту ступень технологического развития, которое позволяет армии Китая выйти на один уровень с армиями России и США. Но если говорить об уровне производства и соотношении цены и качества – то у российского вооружения конкурентов нет, что признают сами американцы», – констатировал собеседник.  

              «Также надо понимать, что ВПК России и ВПК Китая работают по принципу оборонной достаточности, что предусмотрено военными доктринами двух стран. То есть ни Россия, ни Китай не участвуют в так называемой гонке вооружений. Американский же военно-промышленный комплекс является одним из самых крупнейших в мире по продаже и поставкам вооружения. И той же самой армии США приходится содержаться на ином принципе – они создают огромное количество вооружений, но при этом качество страдает. Характерным примером являются события в Саудовской Аравии, когда зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли перехватить ракеты хуситов», – заключил Леонков.  

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на параде в честь 70-летия образования КНР представлены новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41, ракета-носитель гиперзвукового глайдера DF-ZF и новая модификация стратегического бомбардировщика H-6N. Также на параде впервые показали и новейшую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету CJ-100 («Чанцзянь-100» или «Дунфэн-100»).

              Напомним, в параде приняли участие 15 тыс. военных, 160 боевых самолетов и почти 600 единиц боевой техники. Это крупнейший в истории страны военный парад.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............