Брак с умершим аннулировали в Кузбассе

В Кузбассе по иску прокурора признали недействительным брак с находившимся при смерти женихом, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

По версии следствия, невеста не собиралась создавать семью, а хотела получить статус супруги. Тем самым она смогла бы претендовать на имущественные права, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что свой статус жены жительница Таштагола использовала, чтобы взыскать 100 тыс. рублей компенсации морального вреда за причинение мужу смерти по неосторожности.

«Прокурор города Таштагола обратился с иском к органу ЗАГС г. Таштагола и Таштагольского района о признании брака недействительным. Основанием для признания брака недействительным явились обстоятельства, установленные в результате рассмотрения уголовного дела», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в июне руководителя ЗАГС города Таштагола обвинили в превышении должностных полномочий за незаконное заключение брака без согласия жениха, который в день «свадьбы» был при смерти.