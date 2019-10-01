Т-90М назвали основным танком Сухопутных войск

Модернизированный танк Т-90М может стать основным боевым танком в Вооруженных силах России, рассказал в День Сухопутных войск спецпредставитель корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов.

«Мы уже подготовили Т-90МС (экспортный вариант танка Т-90М - прим. ТАСС) для иностранного заказчика, обкатали, по решению Минобороны РФ провели опытно-конструкторские работы (ОКР) и вышли на что? На хороший Т-90М. И сейчас в армии, насколько я понимаю, основным танком будет Т-90М «Прорыв», – передает ТАСС слова Маслова.

По его словам, Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника, а модульность построения конструкции обеспечивает наращивание характеристик при последующих модернизациях.

Т-90М обеспечивает паритет с перспективными иностранными танками», – отметил генерал армии.

По словам Маслова, экипажи новейших танков Т-14 «Армата» превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.

«Армата» – это абсолютно новое конструкторское решение. Для танкистов там абсолютно новые условия ведения боевых действий. По большому счету, они становятся «геймерами». Экипаж видит все, но с использованием приборов. Раньше мы смотрели в командирский триплекс и прицел. Здесь психология для танкиста будет абсолютно другая – они должны будут доверять приборам», – сказал он.

Маслов добавил, что изделия на платформе «Армата» станут основой танкового парка на десятилетия, а конструктивно заложенные возможности их модернизации обеспечат соответствие их вызовам на длительную перспективу. Поэтому к эксплуатации изделий на этой платформе надо подходить с ответственностью, чтобы сохранить высокотехнологичное, эффективное и дорогостояще вооружение.

«Машины технически сложные, но в управлении достаточно простые. В них полностью учтено требование Минобороны, чтобы их могли эксплуатировать военнослужащие срочной и контрактной службы», – заявил Маслов, отвечая на вопрос, могут ли в будущем в танковых подразделениях появиться офицерские экипажи, в которых механиками-водителями Т-14 «Армата» будут офицеры с высшим военным образованием.

По словам генерала, модернизированный танк Т-80БВМ оснастили такой же системой управления огнем, как и танки Т-90 и Т-72Б3 с целью унификации изделий.

«На Т-80 поставили такую систему управления огнем, как на Т-90 и Т-72 <...> то есть унификация 100% машины. А без Т-80 России нельзя, ведь он создавался для севера», – сказал Маслов.

Он напомнил, что Т-80БВМ поступают в войска с 2018. В результате модернизации повышены все основные характеристики этого танка: огневая мощь, защищенность, подвижность, командная управляемость.

«Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Обеспечена всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств. Снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнем», – добавил генерал армии.

Маслов рассказал также, что контракты на поставку новейших самоходных минометов калибра 82-мм «Дрок» и самоходных артиллерийских орудий калибра 120-мм «Флокс» в Вооруженные силы России уже подписаны.

«Разрабатываемые по заказу Минобороны России в рамках проекта «Набросок» самоходная артустановка «Флокс» и миномет «Дрок» находятся на завершающей стадии предварительных испытаний. Все идет в соответствии с планом. Есть контракт на их серийное изготовление», – сказал он.

В июне Минобороны подписало с «Уралвагонзаводом» «госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А с приведением к виду Т-90М».

Напомним, в понедельник главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что в Вооруженные силы России уже поступают современные танки, для танковых и мотострелковых подразделений приобретаются Т-72Б3М и Т-90М.

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