Главком Сухопутных войск сообщил о закупке современных танков

В Вооруженные силы России уже поступают современные танки, сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Он рассказал, что осуществляется «планомерное комплексное переоснащение современными образцами вооружения и военной техники», пишет «Красная звезда».

Для танковых и мотострелковых подразделений приобретаются Т-72Б3М и Т-90М, передает РИА «Новости».

Кроме того, идет закупка модернизированных БМП-2, БМП-3, а также БТР-82А

В июне Минобороны подписало с «Уралвагонзаводом» «госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А с приведением к виду Т-90М».

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