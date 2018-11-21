Украина отказалась пускать российских наблюдателей на президентские выборы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не намерено принимать заявки на регистрацию от российских наблюдателей на грядущих президентских выборах.

«Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине. Среди других вполне стандартных вещей заметил, что МИД Украины не принимает заявки о регистрации российских наблюдателей», – написал Климкин в своем Facebook.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Согласно результатам опросов, нынешний украинский лидер Петр Порошенко находится на третьей строчке рейтинга популярности, его опережают глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.