Посольство Ирландии запросило консульский доступ к Полу Уилану

Посольство Ирландии в России запросило консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану.

В ирландской дипмиссии заявили, что посольство «запросило консульский доступ» к Уилану «после его просьбы о содействии», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства Британии выразили желание как можно скорее провести консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану, который является гражданином четырех стран – он имеет гражданство США, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

В МИДе подчеркивали, что ситуация вокруг Уилана является очень серьезной.

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