Трамп отреагировал на задержание американца в Москве

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал задержание в Москве американца Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже.

Трамп заявил, что администрация США «изучает» вопрос с задержанием Уилана. Он не привел каких-либо уточнений касательно того, какую позицию занимает американская администрация в этой связи, передает РИА «Новости».

Напомним, 28 декабря в Москве задержали американца Пола Уилана, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

В МИДе подчеркивали, что ситуация вокруг арестованного в России Пола Уилана является очень серьезной, в настоящее время ему еще не предъявлены официальные обвинения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех.