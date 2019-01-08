Британские дипломаты захотели поскорее попасть к задержанному в Москве Уилану

Сотрудники британского посольства в Москве хотят как можно быстрее провести консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану, являющемуся гражданином четырех стран, в том числе подданным Великобритании.

«После получения запроса о содействии наши сотрудники запросили консульский доступ, для того чтобы мы могли навестить его. Мы хотим провести консульский визит как можно скорее, как только доступ будет одобрен», – сказал РИА «Новости» представитель посольства Великобритании.

Напомним, у Уилана есть американское гражданство, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии.

28 декабря в Москве задержали Пола Уилана, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». В МИДе подчеркивали, что ситуация вокруг Уилана является очень серьезной, в настоящее время ему еще не предъявлены официальные обвинения.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые прокомментировал задержание американца в Москве 6 января.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех.