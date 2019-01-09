В Роструде рассказали о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, а также в начале мая, сообщили в пресс-службе Роструда.

«Следующие длинные выходные ожидают россиян теперь в марте в связи с празднованием Международного женского дня», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Так, нерабочими будут дни с 8 по 10 марта. В то же время День защитника Отечества, 23 февраля, в этом году выпадает на субботу, а выходной день переносится на 10 мая.

В мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число, а также с 9 по 12 мая. Также длительные выходные ждут россиян со 2 по 4 ноября.