Начата разработка ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. км

В России ведутся работы по созданию новейшей крылатой ракеты «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тыс. километров для Военно-морского флота, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны», – сказал источник ТАСС.

По его информации, создание «Калибра-М» включено в госпрограмму вооружения до 2027 года, «ракета должна быть передана флоту до конца действия программы».

Источник отметил, что новая ракета будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров» как большей дальностью стрельбы, так и своими габаритами. Как ожидается, она будет существенно больше, вес боевой части приблизится к 1 тонне.

Новой ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки. Она предназначена для уничтожения сухопутных объектов и будет способна нести как обычную, так и ядерную боевую часть.

Официально информация об этом пока не подтверждена.

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс «Калибр», максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из которого достигает около 2 тыс. километров. Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении «Калибров», по некоторым данным, достигает 500 килограммов.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о прорыве, достигнутом в разработке российского ракетного оружия в 2018 году.