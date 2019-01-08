Трамп пригрозил дальнейшим прекращением военных операций США

Военные операции США, в которых Вашингтон не получает достаточной помощи от союзников, будут завершены, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он заявил, что «в конечном итоге» США завершат «бесконечные войны». Трамп особенно выделил войны, которые уже долгое время «ведутся из-за ошибочных решений», а также войны, в которых США не получают достаточную помощь от союзников, хотя те, по словам американского президента, и извлекают выгоду из военных операций США, передает РИА «Новости».