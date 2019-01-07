Британский миллионер узнал, что не отец своим троим детям

Спустя 21 год брака 55-летний миллионер Ричард Мейсон узнал, что не является отцом троим детям, которых считал своими, сообщает Mirror.

По данным издания, Мейсону поставили диагноз «муковисцидоз», что означает, что с рождения он был бесплоден, сообщает «Рен ТВ».

Он провел тесты ДНК, которые подтвердили, что он не может быть отцом «своим» детям – 21-летнему сыну и 17-летним близнецам.

Мейсон выяснил, что у его жены был постоянный любовник, и потребовал от нее компенсацию за мошенничество в размере 250 тыс. фунтов стерлингов.

Сейчас супруги находятся в разводе. Двое сыновей не общаются с Мейсоном. Третий – написал ему письмо, в котором говорит, что тот никогда не перестанет быть для него отцом.