На Западе оценили новую российскую самоходку «Лотос»

Американский журнал The National Interest оценил достоинства нового российского самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 «Лотос».

Как отмечает издание, «Лотос» создавался в рамках проекта «Зауралец-Д» по производству нового поколения артиллерийских установок. При этом новая установка, изначально задуманная как 120-миллиметровый вариант своего более крупного «собрата» со 152-миллиметровым орудием, к 2017 году полностью вытеснила более мощное САО «Зауралец-Д», передает РИА «Новости».

Так, орудие «Лотоса» совместимо с широкой номенклатурой 120-миллиметровых боеприпасов, а огонь ведется из автоматизированной башни, которая установлена на десантируемое шасси от БМД-4, напоминает автор статьи.

Кроме того, в соответствии с потребностями российской армии, «Лотос», имеющий экипаж из четырех человек, может десантироваться в полностью боеготовом состоянии с транспортного самолета Ил-76, который, в свою очередь, способен нести до двух таких установок, указывает издание.

При этом скорострельность «Лотоса» составляет от шести до восьми выстрелов в минуту при эффективной дальности огня до 13 километров, в то время как его предшественник – советское САО 2С9 «Нона» – имеет максимальную дальность огня в 8,8 километра, пишет автор статьи.

Также улучшилась и маневренность установки: благодаря шасси от БМД-4, которое может развивать максимальную скорость в 70 километров в час и обладает более мощным двигателем 2В-06-2, развивающим 450 лошадиных сил, новая боевая машина представляет собой заметное улучшение по сравнению с советским предшественником, отмечает издание.

2С42 «Лотос» разрабатывается в тандеме с новой артиллерийской машиной управления огнем «Завет-Д», при этом обе установки пройдут окончательные государственные испытания в этом году, а их серийное производство планируется начать в 2020 году, заключает издание.

Ранее Центральный НИИ точного машиностроения впервые продемонстрировал фото новейшей самоходки для ВДВ «Лотос».