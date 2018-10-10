Опубликовано изображение новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) впервые показал изображение новейшей самоходки для ВДВ «Лотос», оно появилось в календаре, опубликованном на сайте института.

«Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях. Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости. Плавающее авиадесантируемое САО «Лотос» наряду с высокими баллистическими характеристиками и эффективностью боеприпасов сконструировано по принципу «золотого сечения» и, несмотря на всю свою мощь, радует глаз каждой гранью», – приводит РИА «Новости» слова основного разработчика «Лотоса» инженера Дмитрия Мелихова.

Работы по созданию самоходки ведутся в интересах «дальнейшего повышения огневых и маневренных возможностей» подразделений ВДВ. Сейчас на производственных мощностях собирается и отлаживается опытный образец машины.

«САО «Лотос» впервые в практике отечественного машиностроения сконструировано по принципу «золотого сечения», благодаря чему машина получила не только оптимальные массо-габаритные характеристики, но и грациозный силуэт», – говорится в комментарии.

Раскрывать боевые возможности «Лотоса» в пресс-службе не стали.

В октябре 2018 года сообщалось, что ЦНИИТОЧМАШ начал изготовление опытного образца новейшего самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ «Лотос». «Лотос» должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ «Нона-С».