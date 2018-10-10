Опытный образец новейшей самоходки «Лотос» собирают в России

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) начал изготовление опытного образца новейшего самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ «Лотос», сообщил гендиректор института Альберт Баков.

Баков сообщил, что в данный момент в ЦНИИТОЧМАШ «ведутся работы по ряду перспективных проектов, разработанных в интересах Минобороны России»; одним из них является «проект «Лотос», который должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ «Нона-С», передает РИА «Новости».

Работы находятся «на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний».

Ранее сообщалось, что рабочая конструкторская документация по «Лотосу» будет полностью подготовлена до конца сентября.