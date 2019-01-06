Томос об автокефалии «новой церкви» доставлен на Украину

В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет, на борту которого находился томос автокефалии «новой церкви» Украины, сообщает украинское ТВ.

«Самолет с томосом на борту уже на Украине. (…) Сейчас он направится кортежем в Софию Киевскую и завтра (в понедельник, 7 декабря, – прим. ВЗГЛЯД) он будет представлен всему украинскому народу», – передает РИА «Новости» сообщение украинского телевидения.

В воскресенье, 6 января, константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. В РПЦ заявили, что томос – это бумага, ставшая результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не обладающая канонической силой.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем обернется автокефалия для Украины.