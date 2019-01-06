Появились сведения о негласном присутствии в Сирии британских военнослужащих

Британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что двое военнослужащих Соединенного Королевства получили ранения в Сирии в ходе нападения боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

По неподтвержденной информации, по британским военным, находившимся под Дейр-эз-Зором, была выпущена ракета, после чего двое бойцов с тяжелыми ранениями были эвакуированы силами США, передает ТАСС.

Министерство обороны Великобритании отказалось подтвердить наличие британских спецподразделений на территории Сирии. Дата самой атаки также не называется.

Напомним, в пятницу Госдеп подтвердил начало вывода американских войск из Сирии. Жители Германии высказались за завершение операции в Сирии вслед за США.