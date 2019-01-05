Немцы высказались за завершение операции в Сирии вслед за США

По мнению 41% жителей Германии, правительству следует прекратить участие в операции на территории Сирии, если оттуда будут выведены американские войска; обратного мнения придерживаются менее трети опрошенных – 32%, свидетельствуют данные социологической службы YouGov.

28% респондентов не определились с ответом, передает ТАСС.

При этом, по мнению четверти опрошенных, противостояние международного сообщества и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» является самым опасным международным конфликтом.

16% считают, что наиболее опасными для мира являются разногласия России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 14% опрошенных считают, что наибольшая угроза исходит от Северной Кореи, а конфликт в Донбассе на первое место поставили только 6% опрошенных.

В опросе, проведенном по заказу агентства DPA, участвовали 2046 человек.

В операции западной коалиции против ИГ* в Сирии задействованы германские самолеты Tornado («Торнадо») и воздушные заправщики. Кроме того, там находятся около 250 германских военных.

Ранее Госдеп подтвердил начало вывода американских войск из Сирии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России.