Абэ восхитился московской зимой

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который находится с визитом в России, заявил, что ему очень понравилась зимняя стужа и убранство Москвы.

Он признался, что восхищен зимней Москвой и «снежным убранством» столицы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Во вторник Абэ провел в Кремле переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на тему мирного договора.

Снег уже становился своеобразным символом отношений, установившихся между Путиным и Абэ. В 2016 году Путин признался, что его впечатлила малая родина японского премьера, город Нагато.

«Очень красиво, особенно сегодня – утром снег пошел, просто сказочная там такая атмосфера», – рассказал тогда Путин.