Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ по мирному договору

Россия и Япония подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора, впереди кропотливая работа, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ.

«Разумеется, обсудили и перспективы заключения мирного договора. Мы еще раз подтвердили нашу заинтересованность в подписании этого документа. На встрече в Сингапуре (в ноябре 2018 года) условились с господином премьер-министром выстраивать переговорный процесс на основе совместной декларации СССР и Японии от 1956 года, а она в первую очередь предусматривает заключение мирного договора», – передает слова Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что вопросу мирного договора на встрече было уделено «немало времени».

«Переговоры прошли в деловой и весьма конструктивной атмосфере», – заявил Путин, отметив, что поддерживает с Абэ «тесные рабочие контакты». Это уже четвертая встреча с премьером Японии за полгода.

«При этом диалог на высшем уровне подкрепляется активным взаимодействием по линии российско-японской межправкомиссии, советов безопасности двух стран, внешнеполитических, оборонных ведомств, в том числе в формате «два плюс два», национальных парламентов», – заявил президент России.

Он указал, что обе страны заинтересованы в «развитии сотрудничества на принципах добрососедства, уважения и учета интересов друг друга», в таком же ключе обсуждалась двусторонняя повестка на переговорах.

Путин добавил, что приоритетное внимание на переговорах уделялось «перспективам расширения торгово-инвестиционных связей».

«Отметили поступательный рост взаимной торговли в январе-ноябре истекшего года – объем увеличился на 18%, достигнув почти 20 млрд долларов», – заявил Путин.

Переговоры состоялись в Кремле во вторник днем. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с заключением мирного договора.