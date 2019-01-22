Тимошенко официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко была выдвинута на пост президента Украины, такое решение было принято на съезде партии.

«Великая страна – это моя цель, от которой я не отступлю ни на шаг, поэтому я баллотируюсь сегодня в президенты», – сказала Тимошенко перед своими сторонниками, передает РИА «Новости».

Тимошенко уже в третий раз пытается стать президентом Украины, до этого она выдвигалась кандидатом в 2010 году и проиграла Виктору Януковичу, в 2014 году она проиграла действующему президенту Петру Порошенко.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта, избирательная компания стартовала 31 декабря.

Результаты соцопроса показали, что в рейтинге кандидатов в президенты Украины лидирует Юлия Тимошенко. На втором месте разместился комик Владимир Зеленский, на третьем – сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, на четвертом – Анатолий Гриценко (8,8%), на пятом – нынешний украинский лидер Петр Порошенко.

Ранее о своем выдвижении в кандидаты на пост президента заявил предводитель украинских радикалов Олег Ляшко.