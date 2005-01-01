Бомбардировщик Ту-22 разбился под Мурманском

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на военный аэродром в Мурманской области, сообщил источник в силовых структурах.

Крушение произошло около 13.40 мск при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске Мурманской области, передает ТАСС.

По словам источника, из четырех человек экипажа, по предварительным данным, выжили командир и штурман.

Авиабаза «Оленья» расположена на Кольском полуострове в 92 километрах к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск. На авиабазе дислоцированы самолеты Ту-22М3. Длина взлетно-посадочной полосы – 3,5 тыс. м, покрытие бетонное.

На прошлой неделе два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае и потерпели крушение. Одного члена экипажей спасли, тела двух других были обнаружены в море, еще один разыскивается до сих пор.