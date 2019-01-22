Эксперт назвал циничным поведение коммунистов по вопросу отказа от надбавок к пенсии

«Если есть популисты в нашей стране, то это КПРФ, занимаются популизмом двадцать четыре часа в сутки», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя нежелание депутатов из КПРФ поддержать отказ он надбавок к пенсиям парламентариев.

«Это совершенно циничное поведение», – подчеркнул член совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), профессор ВШЭ Олег Матвейчев. Ведь именно члены КПРФ, по его словам, активнее других участвовали в обсуждении пенсионной реформы.

«Больше всего они зудели про пенсии, рассказывали, что есть деньги на пенсионные реформы, что надо госкорпорации распатронить, разорить олигархов. Хотя понятно, что никаких денег от олигархов или продажи имущества пенсионного фонда не хватит и на три месяца выплат пенсий», – отметил Матвейчев.

«Все это они прекрасно знали, но все равно раздраконивали народ, выступали на митингах», – предположил эксперт, назвав это просто пиаром на обсуждении пенсионной реформы. «Я лично подходил к одному известному коммунисту, который выступал за продажу здания пенсионного фонда, пенял на то, что он прекрасно понимает, что этих денег не хватит и на один день выплат пенсий. Он только улыбался в ответ и говорил, что это политика и ему нужно хайп получать», – рассказал собеседник.

Теперь, когда вопрос об уравнивании положения депутатов и рядовых граждан встал ребром, коммунисты не готовы следовать своим принципам, продолжил Матвейчев. «Вы же говорите, что власть сама виновата, слишком роскошно живет, и этим раздражаете людей. Покажите пример, как вы отказались», – призвал он депутатов КПРФ.

«Сразу же свой карман оказался ближе к телу, чем государственный интерес», – посетовал эксперт. Матвейчев напомнил и про сканадлы вокруг имущества Грудинина, и про историю с премиями Коновалова, подчеркнув, что это все случаи из одной серии. А опыт с личными льготами для коммунистической элиты в СССР подсказывает, что это общая и давняя тенденция, добавил собеседник.

«Если есть популисты в нашей стране, то это КПРФ, занимаются популизмом двадцать четыре часа в сутки», – резюмировал Матвейчев.

Напомним, как рассказал РИА «Новости» глава пресс-службы КПРФ, депутат ГД Александр Ющенко, партия не поддержит шаги по отказу от надбавок к пенсии парламентариев, так как считает это популизмом.

Ранее депутаты и члены Совета Федерации от «Единой России» начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии. Депутаты Госдумы от ЛДПР также откажутся от надбавок к пенсии, написав соответствующие заявления, заверил лидер партии Владимир Жириновский.