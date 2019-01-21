WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейками

Мессенджер WhatsApp в борьбе с распространением фейковых новостей ограничил возможность переслать одно и то же сообщение с 20 до пяти раз.

Подобное ограничение шесть месяцев назад уже было введено в Индии после того, как власти обвинили WhatsApp в тиражировании ложных новостей, ставших причиной нескольких десятков случаев линчевания. Теперь компания признала эксперимент успешным и решила распространить его на всех пользователей, сообщает Би-би-си.

Новый лимит позволит отправить одно и то же сообщение не более чем 1 тыс. 280 пользователям, тогда как раньше эта цифра составлял больше 5 тыс. человек. Таким образом, новое ограничение существенно снизит количество сообщений, отправляемых через WhatsApp по всему миру, передает «Интерфакс».

Ранее в Госдуму был внесен пакет законов, карающий за распространение фейков – лживых сообщений, которые создают угрозу жизни и здоровью россиян.