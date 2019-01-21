ГИБДД собралась вернуть прописку для авто

Госавтоинспекция планирует вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины; согласно проекту новых правил регистрации транспортных средств, поставить на учет машину с «неместным» номером будет невозможно.

Новые правила регистрации автомобилей должны вступить в силу вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств» 4 августа 2019 года, пишет «Коммерсант».

Общественные обсуждения проекта завершаются в понедельник, 21 января, на сайте на regulation.gov.ru.

Теперь при постановке автомобиля на учет в подразделении ГИБДД возможно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован автовладелец. По правилам, действовавшим с 2013 года, например, москвич, купив автомобиль в Рязанской области, мог использовать номер, оставшийся от прежнего владельца, с кодом региона 62. Новые правила исключают такую возможность. Владелец автомобиля с пропиской в столице должен будет получить московский номер.

«Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности», – заявили изданию в полиции. Там подчеркнули, что при разработке проекта правил «учитывался мировой опыт, а также принимались во внимание обращения граждан».

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, для автовладельцев ничего не изменится, так как транспортный налог они все равно платят по месту регистрации машины. Депутат отметил, что машины с «неместными» номерами, как правило, привлекают усиленное внимание. Кроме того, по его словам, будет куда проще отследить рост регионального автопарка.

Ранее в Министерстве внутренних дел России предлагали указывать на автомобильном номере цифровой код того региона, в котором зарегистрирован владелец транспортного средства.