В подконтрольном Турции Африне произошел крупный теракт

В контролируемом турецкими вооруженными силами сирийском городе Африн при двух взрывах погибли 10 человек, ранены 18 человек, заявил источник в «Свободной сирийской армии» (ССА).

«10 человек погибли, 18 ранены в результате детонации двух взрывных устройств у кольца Кава. Целью первого из них стал автобус рядом с мостом Сарайя в Африне», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, третье взрывное устройство в городе было разминировано группировкой «Свободная сирийская армия» (ССА).

В автобусе бомба взорвалась, когда он выехал с вокзала. Это произошло недалеко от офиса губернатора.