Зеленский признался в получении российских денег через Кипр

Украинский шоумен Владимир Зеленский, который объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, объяснил ситуацию с бизнесом в России.

Зеленский заявил, что намерен «выйти» не из российской компании, а из кипрской компании, владеющей компанией, снимающей фильмы на территории России, пишет «Украинская правда».

Он признал, что в России работает Green films, которая принадлежит кипрской Green Family LTD. В ней Зеленский является совладельцем. Он заявил, что еще две принадлежащих Green Family LTD компании закрыты.

На замечание, что Green films подавала заявку на государственное финансирование в России, Зеленский сказал, что это была инициатива местного управления.

Кроме того, он пояснил, что «Квартал 95» получает роялти от продукции, произведенной до 2014 года. В частности, контракт по проекту «Сваты» заключен с 2011 года до 2021 года.

«Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет», – заявил Зеленский, сообщив, что деньги «переходят на кипрскую компанию», а затем – на Украину.

«И на это мы снимаем здесь», – сказал Зеленский.

Напомним, в сообщении украинского проекта журналистских расследований «Схемы» утверждается, что Зеленский является опосредованным совладельцем нескольких кинокомпаний в России. Зеленский заявил, что не имеет бизнеса в России.