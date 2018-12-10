Дублин назвал взрыв в Северной Ирландии терактом

Министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковени назвал терактом взрыв в Лондондерри в Северной Ирландии.

Он заявил в Twitter, что «осуждает террористическую атаку». По его словам, нет оправдания «терактам, которыми Северную Ирландию пытаются вернуть к насилию и конфликтам».