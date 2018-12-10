У суда в Северной Ирландии взорвался автомобиль

Рядом со зданием суда в центре Лондондерри в Северной Ирландии, предположительно, сработало взрывное устройство, сообщают СМИ.

Взорвался автомобиль. Полиция подозревает, что машину заминировали, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Проводится эвакуация, так как полиции кажется подозрительной еще одна машина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Belfast Live.

Парламентарий от партии «Шинн Фейн» Элиша Маккаллион сообщила, что никто не пострадал.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Brexit может привести к новому разделению Ирландии и Северной Ирландии границей. Это грозит размораживанием конфликта с ИРА.

Во вторник парламент Британии отверг предложенную премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сделку с ЕС по Brexit. Тем не менее британские законодатели отказались выражать недоверие правительству Мэй.