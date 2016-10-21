Приведет ли «жесткий Брексит» к гражданской войне в Британии

Взгляд
10 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
Разделы

Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

Чубайс уличил россиян в неблагодарности к олигархамФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Анатолий Чубайс, идеолог либеральных реформ 1990-х годов, выступил с новым весьма противоречивым заявлением. Бурное обсуждение вызвали его слова о том, что россияне «ни разу так и не сказали спасибо бизнесу за отстроенную страну». Насколько справедливы эти упреки и должно ли общество действительно сказать спасибо Чубайсу и его соратникам? Подробности...
Перейти а раздел…

«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
Перейти а раздел…

Как феминистки калечат русский язык

На фото, если верить современным феминисткам - солдатка. Хотя на самом деле это слово означает в русском языке жену или вдову солдатаФото: Сергей Коньков/ТАСС
«Едва ли самой женщине-медику будет приятно услышать в свой адрес «врачиха», она скорее предпочтет «врач», – рассказал газете ВЗГЛЯД известный лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз. По его словам, широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Киев строит «поместную церковь» методами большевиков

На фото – священники Украинской православной церкви, вызванные на допрос в СБУФото: rivne.church.ua
Репрессии и гонения начались на Украине против православных священников – тех, кто не желает стать предателем по отношению к Московскому патриархату и единственной в стране канонической церкви. СБУ шантажирует священнослужителей тюрьмой. Действия киевских декоммунизаторов поразительно напоминают чисто коммунистическую практику столетней давности. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

Эдуард Биров, журналист
Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 18 комментариев

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Глава Киевского патриархата поставил ультиматум Константинополю
          Назначен глава ГРУВ Осло вручили Нобелевскую премию мираСуд отказался отпустить Льва Пономарева на прощание с АлексеевойРоссийский самолет-разведчик научился находить принципиально новые летательные аппараты
          Виктория Скрипаль рассказала о похищении сестры британскими спецслужбамиЛавров оценил масштабы русофобии на УкраинеКремль подтвердил позицию Путина по переносу столицы ДФО во ВладивостокНазвана очередная проблема американского истребителя F-35
          Порошенко разорвал договор о дружбе с РоссиейГлавный Дед Мороз передал пожелание ПутинуВ базу данных «Миротворца» начали включать священников канонической УПЦПремьер Пашинян высказался по поводу вступления Армении в НАТО

          Главная тема


          Почему ключевое подразделение ЦРУ возглавила женщина

          дальняя авиация


          США заявили о «провокационном» перелете Ту-160 из России в Венесуэлу

          ваши деньги


          Роструд объяснил, когда работнику обязаны выплатить премию

          конкуренция с британией


          Военный эксперт раскритиковал рейтинг производителей оружия SIPRI

          Видео

          контрольный лист


          Раскрыто содержание найденных на украинских кораблях документов

          парижский «Антимайдан»


          «Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

          эпоха низкой инфляции


          Как будут расти цены в следующем году

          идеолог реформ


          Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

          использование феминитивов


          Как феминистки калечат русский язык

          Культурная революция


          Катерина Кладо: Майор армии ДНР Прилепин «взял» МХАТ имени Горького

          Украинские хроники


          Андрей Манчук: Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

          «срывает крышу»


          Виталий Лейбин: У нас часто вместо политической полемики возникают руины святой войны

          на ваш взгляд


          Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год живую ель. А какую елку поставите вы?

          Приведет ли «жесткий Брексит» к гражданской войне в Британии

          Хотя война закончилась 20 лет назад, боевики ИРА в Ольстере остаются популярными персонажами   10 декабря 2018, 18:00
          Фото: Paul McErlane/Reuters
          Текст: Олег Москвин,
          Анна Кукушкина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Будучи ирландцем, я считаю, что единственной границей Ирландии может быть только море. А существующая граница искусственна, она установлена Англией и в интересах Англии», – сказал газете ВЗГЛЯД активист партии «Республиканская Шинн Фейн» Дьярмуд МакДуглас. Он считает вполне вероятной новую вспышку насилия в Ольстере, если Британия выйдет из ЕС по жесткому сценарию.

          В понедельник из Лондона пришли тревожные известия. Источник агентства Bloomberg сообщил: премьер-министр Тереза Мэй отменила решающее голосование по Брекситу, которое должно было состояться во вторник в палате общин. Напомним, депутаты должны утвердить или отклонить договор Великобритании с ЕС. Новость об отмене распространила вся мировая пресса, не исключая RT. Но официальных подтверждений (как и опровержений) с Даунинг-стрит пока не пришло.

          Источник Bloomberg утверждает: Мэй отменила голосование после того, как ее предупредили о рисках «разрушительного поражения». Но отмена голосования грозит как раз-таки разрушительными последствиями. Если нижняя палата парламента поддержит сделку Лондона и Брюсселя, то 29 марта королевство покинет Евросоюз по-хорошему. Если же голосование все-таки не состоится или большинство депутатов скажет «нет», то королевство все равно выйдет из Евросоюза, только уже, скорее всего, по жесткому сценарию – безо всякого соглашения.

          И тогда граница Ирландии и Северной Ирландии (Ольстера) вновь разделит пока что единый ирландский народ. Дело в том, что в договоре с ЕС подразумевалось отсутствие «настоящей» границы.

          В таком случае, как полагают многие эксперты, начнется постепенное размораживание конфликта, который сотрясал Соединенное Королевство с начала 20-го века и до 1998 года, когда был заключен мир. Британским силовикам придется вновь воздвигать пограничные столбы и пропускные пункты с единственным соседом, с которым Великобритания имеет сухопутную границу, – Республикой Ирландия.

          Именно то, что обе страны когда-то вошли в ЕС, считается одной из решающих причин затухания конфликта между протестантами и католиками, между англосаксами и ирландцами.

          О том, вернется ли на первые полосы мировых газет аббревиатура ИРА, газета ВЗГЛЯД поговорила с Дьярмудом МакДугласом, активистом «Республиканской Шинн Фейн», которая последовательно добивается отделения Северной Ирландии от Британии.

          ВЗГЛЯД: Господин МакДуглас, вы рады, что Брексит вернул внимание мирового сообщества к теме Северной Ирландии?

          Дьярмонд МакДуглас: Да, и это хорошо, что вопрос Северной Ирландии стал вновь актуальным. Слишком долго он игнорировался. Говорят, мирный процесс идет, но и оккупация-то сохраняется. Есть стремление людей, которые считают себя ирландцами и живут в Северной Ирландии, прекратить эту комедию.

          Дьярмуд МакДуглас(фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)
          Дьярмуд МакДуглас (фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»)

          ВЗГЛЯД: Какова вероятность, что «размораживание» проблемы Северной Ирландии приведет к новым вспышкам насилия?

          Д. М.: Это очень возможно. Именно по этой причине даже британцы так не хотят восстановления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Если появятся пограничные посты и пропускные пункты, это вновь поставит полицию в положение мишени на линии фронта. Если будет жесткая граница, то люди снова осознают, что оккупация продолжается. И есть определенное число людей, для которых пропускные пункты покажутся даже более подходящими мишенями для атаки, чем полицейские на улицах. И мы вернемся туда, где были много лет назад. 

          Так что единственным решением проблемы Северной Ирландии является ее выход из Соединенного Королевства, или хотя бы декорация такого выхода. Иными словами, если западные правительства скажут: «Ок», мы вернемся к этой теме через два, три, десять лет. Но так поступить никто не пробует. Правительство Северной Ирландии сейчас в коллапсе, как в 70-х. Все способы, которыми они пытались разрешить проблему, провалились. Единственный способ, который они не попробовали, – это сказать: оставьте Северную Ирландию ирландцам.

          Будучи ирландцем, я считаю, что единственной границей Ирландии может быть только море. А существующая граница искусственна, она установлена Англией и в интересах Англии, и она не нужна.

          ВЗГЛЯД: Несколько дней назад Би-би-си сообщила, что начинается суд над очередной группой бывших боевиков. Правда, их судят по чисто уголовным статьям. Много ли сохранилось в Северной Ирландии отколовшихся в свое время от ИРА групп, которые готовы снова взяться за оружие?

          Д. М.: Подобных групп много. Существуют разнообразные объединения, вроде «подлинной» ИРА, «обновленной» ИРА и прочих подобных. В настоящий момент такие группировки весьма небольшие, мне кажется. Ранее – в 70-х, 80-х и 90-х годах – они составляли одну большую организацию из десятков тысяч человек. 

          Антибританские настроения до сих пор были на низком уровне. Британцы уже привыкли к ирландским протестантам и католикам, левым и правым. 
          Но люди осознали, что особых перемен в оккупационном режиме не произошло. Многие предпочли присоединиться к сопротивлению католиков.

          Кстати, исторически эта война не была религиозной. Это война против оккупации.

          Мне как республиканцу нет дела до того, кто там католик, кто мусульманин, кто индуист. Меня это не волнует. Но британцы до сих пор используют эти традиционные религиозные противоречия. Они играют на этих страхах. На мой взгляд, таким образом они пытаются снизить протестную активность рабочего класса.

          ВЗГЛЯД: Каково у нынешней молодежи отношение к ИРА, к «непримиримым»? 

          Д. М.: Эта возрастная группа выросла уже в мирное время. Если мы посмотрим на молодых людей 20–25 лет, то увидим, что многие из них (в том числе молодые активисты партий) начинают осознавать, что лучшее будущее и лучшие возможности их ждут в объединенной Ирландии. Особенно это касается образованной молодежи.

          Северная Ирландия – маленькая территория, она включает всего шесть графств. Великобритания сейчас испытывает сложности с выходом из ЕС. Возможно, она оттуда вообще так и не выйдет.

          Все североирландские земли – очень бедные. Даже британская пресса говорит, что экономическая обстановка в оккупированных шести графствах после Брексита будет гораздо хуже, чем в Лондоне и других регионах.

          Значительная часть представителей молодого поколения ждут объединения Ирландии, потому что они ожидают перспектив лично для себя от этого объединения.

          ВЗГЛЯД: Много ли, по вашей оценке, тех, кто сейчас готов включиться в вооруженную борьбу, если почувствует в ней необходимость?

          Д. М.: Мне будет очень сложно ответить на этот вопрос, так как в один день я могу оказаться в тюрьме за такие подсчеты.

          Важно различать два вида борьбы: борьбу политическую и борьбу вооруженную. Больше людей поддерживают все-таки политические методы борьбы, они против силового решения. Они не примут участия в вооруженном конфликте, а будут протестовать по обе стороны границы.

          Очень сложно дать точную оценку еще и потому, что люди, готовые воевать, не сидят на одном месте, они прячутся, выезжают из страны. Такие группы определенно засекречены. Мы никак не сможем узнать, там 10 человек, 20 или всего двое. Я уж точно никакой информацией об этом не владею.

          ВЗГЛЯД: Если появится реальная «жесткая» граница, какими могут быть экономические последствия?

          Д. М.: Очень много разных товаров, которые доставляются из Ирландии в оккупированные графства. Если будет жесткая граница, то будет расти цена этих товаров. Это потребует дополнительных расходов транспортных компаний, следовательно, значительно вырастут цены.

          Это скажется и на Северной Ирландии, и на Великобритании, учитывая, что товары движутся в обоих направлениях. Посмотрите, сколько проблем возникает у Великобритании из-за пограничных постов с Францией в Кале, через Ла-Манш! Тут будет то же самое, но в более серьезном варианте.

          ВЗГЛЯД: Если в Британии все же состоится повторный референдум, поможет ли это заодно продвинуть решение ирландского вопроса?

          Д. М.: Второй референдум, вероятно, решит проблемы Великобритании, потому что он, скорее всего, приведет к тому, что народ выскажется за сохранение в ЕС. Растет недовольство ценой, которую придется заплатить за Брексит обычным англичанам, шотландцам, валлийцам. Но это не ирландская проблема. Если Великобритания решит остаться в ЕС, а проблема Северной Ирландии не будет решена, проблемы возникнут снова.

          ВЗГЛЯД: Как вы оцениваете поведение Дублина?

          Д. М.: Дублин требует, чтобы не было жесткой границы. Это хорошая позиция. Но, честно говоря, в Дублине могли бы четко сказать: Великобритания должна просто уйти, и никакой границы вообще быть не должно. Это все более актуально, все больше людей понимают, что граница, разделяющая такой маленький остров, – это ненормально.

          ВЗГЛЯД: А ваши единомышленники солидарны с каталонским движением самоопределения?

          Д. М.: Северная Ирландия находится внутри Великобритании, которая считает эту территорию британской и никакой более. Это очень отличается от Каталонии, которая все же имеет свою автономию, границу с Францией и валюту евро, которая является не испанской, а общей для ЕС. Тут огромная разница с Северной Ирландией. Сходство в том, что испанское правительство тоже не хочет отпускать эту территорию. Оно сорвало голосование по этому вопросу. Соответственно, и мы, и каталонцы все равно будем стремиться к самоопределению.

          ВЗГЛЯД: Каково ваше отношение к воссоединению Крыма с Россией и к движению за самоопределение Донбасса?

          Д. М.: Я не уверен, что все знаю про Крым и Донбасс. Насколько мне известно, жители Крыма сделали свой выбор: решили быть с Россией. Но в Евросоюзе это оценили по-другому, там преобладает суждение, что произошла аннексия, что эта территория была украдена у Украины. Я знаю, что схожая ситуация с Восточной Украиной, жители которой тоже захотели быть вместе с Россией.

          Еще я знаю, что на Украине есть группы, которые связаны с неонацистскими, фашистскими организациями в Европе и в частности в Великобритании. Вот это очень опасно, на мой взгляд.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............