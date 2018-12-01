Состоялся запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy с секретным спутником США

С базы ВВС США Ванденберг стартовала тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки США, сообщает компания United Launch Alliance.

Старт состоялся с пятиминутной задержкой в 11.10 (22.10 мск), передает ТАСС.

Задержку вызвал сильный ветер – погода благоприятствовала запуску только на 40%.

Через 4 минуты после старта от ракеты отделились два ускорителя. Через шесть минут трансляция была остановлена в связи с секретностью.

Напомним, запуск ракеты не раз переносился.