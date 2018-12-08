США отложили запуск на орбиту разведывательного спутника из-за технического сбоя

Запуск ракеты-носителя Delta IV со спутником в интересах национального управления военно-космической разведки США, который должен был состояться в субботу, перенесен на сутки из-за технического сбоя, сообщила компания United Launch Alliance.

В сообщении указывается, что запуск отменили из-за «проблемы с резервной линией связи между центром управления и стартовой площадкой», передает «Интерфакс».

Старт состоится в воскресенье с авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Сведения о спутнике официально не раскрываются, однако, по некоторым данным, известно, что это будет очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole с оптико-электронной аппаратурой.

Его основная задача – передача разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

На данный момент в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре спутника типа KH-11.

Ранее стало известно о намерении ФСБ запретить развертывание над Россией сети спутников американского проекта OneWeb.