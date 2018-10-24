Стало известно о намерении ФСБ запретить развертывание над Россией сети спутников США

Федеральная служба безопасности выступает против развертывания над территорией России американского проекта спутниковой связи OneWeb из соображений безопасности, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя ФСБ Владимира Садовникова.

Садовников заявил, что система спутниковой связи OneWeb, которая должна покрыть планету высокоскоростным интернетом, несет угрозу национальной безопасности России – ее могут использовать в разведывательных целях, пишет Reuters.

Источники агентства в ФСБ и министерстве цифрового развития и связи утверждают, что в качестве компромисса OneWeb готова отказаться от контрольной доли в совместном предприятии, созданном в 2017 году со структурой Роскосмоса для развертывания сети в России.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», – приводятся слова Садовникова, сказанные им на прошлой неделе на конференции в Москве.

По его словам, ФСБ опасается, что OneWeb будет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России, что сделает деятельность российских операторов связи нерентабельной.

«Это поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи», – заявил он.

Садовников отметил, что угрозам от иностранных глобальных систем спутниковой связи можно противостоять только с помощью ограничения их использования на территории России, а также благодаря развитию конкурентных отечественных систем связи. Он предлагает организовать отечественную систему спутниковой связи вместе с Индией, Китаем и другими государствами, не ведущими агрессивной политики в отношении России.

Напомним, британская компания OneWeb намерена создать группировку из большого количества спутников, которая позволит уже к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

В то же время в июле президент России Владимир Путин поддержал создание отдельной федеральной целевой программы по проекту глобальной спутниковой системы «Сфера», которая рассматривается как конкурент британской системе OneWeb и системе Starlink Илона Маска.