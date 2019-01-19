В Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян по ЖКУ

Депутат Госдумы (КПРФ), член комитета по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать безнадежные долги россиян за коммунальные услуги во всех регионах.

Куринный отметил, что невозвратными считаются долги, которым более трех лет, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», – сказал депутат.

Он отметил, что можно заставить должников пройти судебные процессы, а можно просто централизованно принять решение, что долги невозвратные, и списать их.

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Газета ВЗГЛЯД писала, почему решение чеченского суда о списании жителям республики долгов за газ в сумме 9 млрд рублей вызвало бурное обсуждение в обществе, и как нужно решать проблему неплатежей.