Завершена проходка ж/д тоннеля у Крымского моста

Строители проложили километровый железнодорожный тоннель на керченском подходе к Крымскому мосту. С завершением работы строителей поздравил министр транспорта Евгений Дитрих.

Бригады, которые в течение нескольких месяцев прокладывали подземный железнодорожный коридор навстречу друг другу, встретились в пятницу, передает РИА «Новости».

«Происходит это замечательное зрелище – соединяются два участка тоннеля. Это важнейшее искусственное сооружение на подходе к Крымскому мосту, его железнодорожной части», – сказал Дитрих на церемонии сбойки тоннеля.

Министр отметил, что тоннели такого масштаба не строились в России со времен Олимпиады в Сочи.

Он также допустил возможность запуска движения по железнодорожной части Крымского моста раньше декабря 2019 года, отметив, что для этого делается все возможное, передает ТАСС.

Тоннель строится в 6 километрах от Крымского моста, его проходка ведется горным способом одновременно с северного и южного направлений.

В инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что на поверхность было поднято более 60 тыс. кубометров породы.

После сбойки строителям предстоит укрепить тоннельный свод и выполнить постоянную монолитную обделку, а также проложить штольню.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной части Крымского моста уложили почти треть рельсов.