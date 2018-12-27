На железнодорожной части Крымского моста уложили почти треть рельсов

Монтаж пролетных строений железнодорожной части Крымского моста выполнен более чем на 90%, на готовые участки моста уложено около трети рельсов, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тыс. тонн металла – проведена более чем на 90%. На готовые участки мостового полотна уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Там же отмечается, что вся инфраструктура – и мост, и подходы – заработает, как и планируется, синхронно, к декабрю 2019 года.

Движение по автодорожной части Крымского моста президент Владимир Путин открыл 15 мая 2018 года. За первый час работы по нему проехали более 1 тыс. автомобилей. Глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что общая экономия потребителей благодаря Крымскому мосту составит 11 млрд рублей в год.