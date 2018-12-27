Подсчитана экономия пользователей Крымского моста

Общая экономия потребителей благодаря Крымскому мосту составит 11 млрд рублей в год, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Мы посмотрели, посчитали те вложения, которые государство в мост направило, и тот эффект, которые принесла экономике возможность передвигаться автотранспортом напрямую, без каких-либо дополнительных затрат, – экономия потребителей после ввода автодорожной составляющей моста составляет порядка 11 миллиардов рублей в год. Это потребители, а стало быть, наша экономика, сэкономит 11 миллиардов рублей в год», – пояснил глава ведомства, передает РИА «Новости».

С 16 мая по 30 ноября по мосту проехали 3,3 млн автомобилей, отметил министр. Исходя из текущей интенсивности трафика, до мая 2019 года ожидается проезд еще 1,7 млн авто.

Дитрих уточнил, что при сохранении темпов к 2035 году стоимость моста «в экономических эффектах» будет полностью возвращена.

Движение по автодорожной части Крымского моста президент Владимир Путин открыл 15 мая. За первый час работы по нему проехали более 1 тыс. автомобилей.