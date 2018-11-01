Российский «Панцирь-С1» сравнили с израильским комплексом «Паук-MR»

Военные эксперты сравнили возможности российского комплекса ПВО «Панцирь-С1» с израильской системой «Паук-MR», представив то, как боевые машины проявят себя в случае взаимного массированного авиаудара Израиля и Сирии.

Российский комплекс на базе КамАЗа создан по схеме модульной конструкции, что существенно облегчает его ремонт и взаимозаменяемость блоков, пишет еженедельник «Звезда».

Указывается, что увеличенный клиренс и 16-ти ступенчатая коробка передач с турбодизелем в 400 лошадей способны без проблем «тащить» «Панцирь» почти по любой местности.

Показатели проходимости израильского «Паука-MR» на базе чешской Тatra 815 скромнее: из-за большого веса пусковой установки, которую ставят на шасси с колесной формулой 8х8, дизеля мощностью в 310 сил недостаточно, а на слабых грунтах это «почти приговор».

При этом машины приблизительно равны в скорости передвижения – каждый способен разогнаться до 90 километров в час.

Отмечается, что огневая мощь «Панцирь-С1» способна произвести впечатление: 12 управляемых ракет 57Э6Е с 20-килограммовыми зарядами уничтожают цели на высоте до 15 километров и на дистанции от одного до 20 километров, а низколетящие мишени попадают под огонь 30-миллиметровых пушек 2А38М со скорострельностью 5 тыс. выстрелов в минуту.

На вооружении «Паук-MR» имеются восемь ракет Derby с радиолокационным самонаведением и Python-5 c тепловизионным наведением. Различные типы ракет снабжены зарядами в 23 и 11 килограммов взрывчатки.

«Газами и ушами» израильского «Паука» является трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения Elta EL/M-2106NG ATAR 3D, которая позволяет найти и сопроводить до 60 целей одновременно в радиусе до 35 км.

Однако данная система стремительно стареет, и Израиль начал внедрять в свои зенитно-ракетные комплексы «свежие» электронные «мозги»: новая обзорная радиолокационная станция MF-STAR позволяет заметить и вести те же 60 целей, но уже на удалении в 100 километров.

Также специалисты отмечают и серьезное ускорение в обработки данных центрального компьютера «Паука» ЦАХАЛа. Таким образом, он «видит» раньше и дальше российского «Панцирь-С1».

Радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой российского ЗРК засекает любой летающий объект в радиусе 80 км. Одновременно с этим другая РЛС «Шлем» берет цель на сопровождение. Далее к работе подключается центральный вычислительный комплекс, чья задача – рассчитать координаты для пуска ракет. Для того чтобы цель не «сорвалась» вычислительный центр «ведет» их сразу по двум каналам: радиолокационном и оптико-электронном.

Таким образом, оба комплекса являются грозными бойцами, но благодаря универсальности, возможности уничтожать цели разного класса, как воздушные, так и наземные, а также умению вести огонь на ходу российский «Панцирь-С1» все же получает преимущество.

Напомним, в ноябре возможности российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» подверглись критике после проверки в реальной боевой обстановке в Сирии при отражении атак беспилотников.