Стало известно о провале новейших российских зенитных комплексов в Сирии

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский утверждает, ссылаясь на свои источники, что комплексы «Панцирь-С1» не оправдали себя в реальной боевой обстановке в Сирии.

Об этом свидетельствуют сами офицеры ПВО, которые стоят на боевом дежурстве в Латакии, написал Мураховский в своем Facebook.

«В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА. При этом, комплекс регулярно фиксировал ложные цели – летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов», – добавил эксперт.

После этого в апреле 2018 года по решению Министерства обороны России в Сирию отправили комплексы «Тор-М2У», пояснил Мураховский.

Он отметил, что после поставок этой техники количество сбитых беспилотников террористов увеличилось.

«Начиная с первого июля, в течении недели комплексы «Тор-М2У» сумели ликвидировать семь беспилотных аппаратов противника, потратив на это девять ракет. В свою очередь, «Панцирь-С1» за этот период не сбил ни одного БПЛА террористов», – сказал Мураховский.

С апреля по октябрь комплексы «Тор-М2У» сбили 80 воздушных целей, их эффективность составила 80%, в то время, как у «Панцирей» она достигла лишь 19% сообщил эксперт.

В то же время, ранее со ссылкой на источники утверждалось, что «Панцири» якобы хорошо себя проявили в отражении атак дронов на Хмеймим.

В американской прессе «Панцирь-С» называлось даже идеальным оружием для отражения массированных атак БПЛА.

«Панцирь-С1» - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования, принят на вооружение в 2012 году.

Напомним, впервые на территории Сирии комплекс «Тор-М2» заметили в апреле 2018 года.