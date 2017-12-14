Комплекс ПВО «Тор-М2» впервые заметили в Сирии

В Сирии впервые показали находящуюся на боевой позиции на аэродроме Хмеймим боевую машину 9А331М зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331М «Тор-М2».

Фотографии боевой машины показал блогер ecoross1 в своем LiveJournal.

Ранее информация о наличии в составе российской группировки в Сирии ЗРК семейства «Тор» отсутствовала, пишет блог bmpd.

Боевая машина 9А331М способна самостоятельно обнаруживать, сопровождать и сбивать цели до 15 км по дальности и до 10 км по высоте. Время реакции «Тор-М2» – 4,8 секунды, количество одновременно обстреливаемых целей – четыре. У модификации «Тор-М2» боекомплект увеличен до 16 ракет, боеприпасы отличаются повышенной точностью и расширенной зоной поражения.