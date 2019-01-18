Владимирский губернатор прокомментировал неуплату налогов своим замом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что не слышал о нарушениях своего заместителя Александра Байера, который уклонялся от уплаты налогов.

Отчитываясь о 100 днях у власти на пресс-конференции во Владимире, губернатор Владимир Сипягин рассказал о чиновниках, которые будут работать в его администрации. Журналисты заметили, что не у всех из них безупречная биография.

«Вроде не очень компетентные люди. Например, Александр Байер», – заявил журналист, имея в виду, что на прошлом месте работы в администрации Нижегородской области чиновник запомнился скандалом с неуплатой налогов.

Сипягин в ответ заявил, что не слышал о таких нарушениях своего подчиненного. «Какие-то факты по неуплате налогов, я не в курсе. Результаты скажут сами за себя», – предложил подождать Сипягин, передает «Политика Сегодня».

В прошлом году Сипягин распорядился о повышении на 5% оплаты труда работникам госучреждений области. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал это решение популистским.