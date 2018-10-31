Эксперт назвал популистским решение Сипягина повысить зарплату чиновникам

«Почему прежний губернатор Светлана Орлова этого не делала? Потому что бюджет региона не в самом лучшем состоянии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя распоряжение владимирского губернатора поднять зарплаты чиновникам.

«Сипягину необходимо показать, что он контролирует ситуацию, что он готов помогать чиновничьей братии, и что он не такой плохой, как о нём многие говорят. Такой метод «Я вам поднимаю зарплату» – это переманивание чиновников на свою сторону», – пояснил директор Центра политического анализа Павел Данилин, добавив, что рядовых жителей области такая мера не коснется.

«С другой стороны, муниципальные служащие получают действительно низкие оклады. Чтобы они просто нормально работали, – хотелось бы, чтоб у них был адекватных уровень зарплаты. 5% – это не то, чтоб приведение зарплат в состояние адекватности, но это шаг в правильном направлении», – признал эксперт.

«С третьей стороны, когда мы говорим об этом шаге, – прежде всего надо смотреть на бюджет. Бюджет Владимирской области попросту не позволяет этого сделать. Поэтому такой шаг следует рассматривать как популистский, несмотря на все благие цели», – резюмировал Данилин.

Как сообщил в среду портал «Зебра-ТВ», Владимир Сипягин распорядился о повышении на 5% оплаты труда работникам госучреждений области, причем задним числом - уже с 1 октября. Пресс-служба губернатора разъяснила: повышение коснется рабочих, специалистов и служащих в социальной сфере, а также работников учреждений спорта, ветеринарии, сельского хозяйства, архивной службы, службы ГО и ЧС, центров занятости населения и многофункциональных центров.

В распоряжении не указаны источники повышения окладов, однако департаменту финансов администрации Сипягин поручил разработать соответствующий проект поправок в закон об областном бюджете.

В администрации области добавили, что всем муниципалитетам региона также рекомендовано увеличить оплату труда муниципальных работников, которые обеспечиваются за счёт местных бюджетов.