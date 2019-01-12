Новую «мисс Алжир» оскорбили из-за цвета кожи

Журналистка из Кувейта оскорбительно отозвалась о победительнице конкурса «Мисс Алжир» из-за темного цвета кожи девушки; при этом визажисты в Персидском заливе считают предпочтение светлокожим тенденцией прошлого.

Титул «Мисс Алжир» завоевала Хадиджа бен Хамму из пустынного региона Адрар на севере Мавритании. При этом темный цвет кожи девушки возмутил пользователей Сети, передает РИА «Новости».

К травле бен Хамму подключилась журналистка из Кувейта Фажр аль-Саид.

«Ты не участвуешь в культурном или народном фестивале, ты на конкурсе красоты, я не могу понять, почему они тебя выбрали», – заявила она в эфире своего интернет-канала.

Журналистка также отметила, что победа бен Хамму, вероятно, отражает политическую ситуацию в Алжире. Однако ее замечания победительница конкурса оставила без ответа.

В свою очередь организаторы конкурса поддержали новую Мисс Алжира, выразив сожаление в связи с расистскими высказываниями отдельных людей. Кроме того, за алжирскую королеву красоты заступилась и известная сирийская певица Ассала Насри.

«Нет границ у красоты в глазах тех, кто знает, что красота и привлекательность не имеют определенных стандартов», – написала певица, разместив в своем Instagram фотографию бен Хамму.

В свою очередь визажист из Катара Нуф аль-Маннаи заявила, в арабском мире взгляды на параметры женской красоты изменились в последние годы, и если ранее «женщины с темным цветом кожи непременно отбеливали лицо», так как «привлекательной считалась именно светлая кожа», то теперь «в арабский мир и Персидский залив, где часто встречаются женщины с довольно темной кожей, пришла западная тенденция – сохранять свой природный цвет лица, подчеркивать, выделять его, подбирать тон под цвет кожи, а не светлее».

Напомним, в декабре была выбрана победительница конкурса «Мисс Вселенная» – ею стала участница от Филиппин Катриона Грэй.