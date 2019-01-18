Полиции Франции решили запретить стрелять по манифестантам резиновыми пулями

Депутаты от партии «Неподчинившаяся Франция» внесли на рассмотрение парламента законопроект, призванный временно запретить стражам порядка использовать в ходе столкновений с участниками протестов резиновые пули и гранаты из-за большого количества пострадавших, сообщило издание La Voix du Nord.

По информации издания, французские парламентарии предложили также создать парламентскую комиссию, наделив ее правом определять, возможно ли будет возобновить применение резиновых пуль и гранат в будущем, передает ТАСС.

С инициативой введения временного запрета «оборонительных средств типа «флэш-болов» и [гранатометов] LBD 40x46» в четверг также выступил французский уполномоченный по правам человека Жак Тубон. «Надеюсь, что в свете очевидной на сегодняшний день опасности этого промежуточного оружия правительство примет меры», – сказал он в эфире радио RTL.

По словам Тубона, с начала протестов движения «желтых жилетов» ему поступило 25 жалоб на действия полицейских и жандармов, в том числе несколько коллективных, причем 12 из этих жалоб были связаны с использованием резиновых пуль.

Кроме того, по данным Liberation, более 60 участников протестов и журналистов получили серьезные травмы преимущественно в результате попадания резиновых снарядов в голову.

Напомним, в прошлую субботу в протестах «желтых жилетов» во Франции приняли участие более 80 тыс. человек. В четверг стало известно, что к движению «желтых жилетов» во Франции добавились «красные ручки».

Ранее глава МВД Франции уже пригрозил манифестантам «ультражесткостью».