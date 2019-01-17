К «желтым жилетам» во Франции добавились «красные ручки»

Во Франции набирает сторонников движение «красных ручек», учителей, требующих улучшения условий труда, повышения зарплат и уменьшения количества учеников в классах, сообщают СМИ.

Учитель французского языка и литературы средних классов Николя Глиэр пояснил, что объединение было создано более месяца назад, 12 декабря, передает РИА «Новости».

Группа «Красные ручки» (Les stylos rouges) в Facebook насчитывает почти 65 тыс. человек.

«Мы решили организовать это движение, поскольку были не удовлетворены ситуацией. На протяжении 35 лет наша покупательская способность падает, наша зарплата потеряла на 40% в течение этих 35 лет. Поэтому мы требуем, чтобы наша покупательская способность была восстановлена и, таким образом, мы бы получили деньги, которые нам должны», – пояснил свою позицию Глиэр.

Он заявил, что учителя занимаются обучением будущих поколений, эта профессия важна для общества. «И мы требуем уважения к нашей работе», – отметил активист.

Он указал, что некоторые учителя сталкиваются с проблемами в сложных учреждениях, но руководство не поддерживает их.

Одним из требований «красных ручек» является улучшение условий преподавания и снижение количества учеников в классе.

«В частности, в лицеях – 38 участников в классах, более 30 – в начальной школе и в колледжах. Мы просим, чтобы было около 25 учащихся», – сказал Глиэр.

По его словам, 12 января уже прошла протестная акция «красных ручек» в парижском пригороде Кретей. Он добавил, что движение предполагает провести акции в Париже.

«У нас очень демократичное, горизонтальное движение. Мы обсуждаем наши действия вместе», – пояснил педагог.

Глиэр сказал, что «красные ручки» не зависят от «желтых жилетов», которые выходят на улицы по всей стране уже два месяца.

«Их требования мы слышим, понимаем. С рядом требований мы, конечно, согласны. Но у нас движение нашей профессии – людей, которые работают в системе национального образования», – подчеркнул учитель.

Он заметил, что движение не направлено против министра образования Франции.

«Мы выступаем против существующей школьной системы, ее работы. Она работает плохо. Мы хотели бы, что она функционировала лучше – и для наших учеников, и для нас самих. В этом смысле мы выступаем не против кого-то, а за то, чтобы что-то менялось, чтобы нас слушали и слышали и за то, чтобы система функционировало лучше», – заключил Глиэр.

Напомним, в полиции Франции насчитали в рядах «желтых жилетов» 50 тыс. человек. Французские власти пригрозили манифестантам «ультражесткостью».